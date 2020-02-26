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Bağdat'ta güvenlik güçlerinin dünkü gösterilere müdahalesinde 3 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı göstericiler devam ederken, güvenlik güçlerinin dünkü gösterilere müdahalesinde 3 kişinin öldüğü açıklandı.

26.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:06Bağdat'ta güvenlik güçlerinin dünkü gösterilere müdahalesinde 3 kişi öldü
'ın başkenti 'ta hükümet karşıtı göstericiler devam ederken, güvenlik güçlerinin dünkü gösterilere müdahalesinde 3 kişinin öldüğü açıklandı.
Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'taki Hıllani Meydanı'nda dün göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedenin bilançosuna ilişkin bilgi verdi.
Güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermiyle müdahale ettiğini söyleyen Beyatlı, dünkü gösterilerde 3 kişinin öldüğünü onlarca kişinin ise yaralandığını ifade etti.
Beyatlı hayatını kaybeden göstericilerden birinin Rimon Rian isimli bir Hristiyan olduğunu aktarırken, gösterilerin sürdüğü Bağdat'taki Hıllani Meydanı'nda gerginliğin devam ettiğini belirtti.
Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Beyatlı, dün yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Hıllani Meydanı'ndaki gösterilere müdahalesinde 1 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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