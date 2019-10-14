Haberler » Güncel » Bağdat'ta Haşdi Şabi silah deposuna saldırı

Bağdat'ta Haşdi Şabi silah deposuna saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait silah deposuna hava saldırısı düzenlendi.

14.10.2019 10:20Bağdat'ta Haşdi Şabi silah deposuna saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait silah deposuna hava saldırısı düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentin Medain bölgesinde bulunan Haşdi Şabi'nin silah deposuna gece geç saatlerde silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı gerçekleştirildi. Hedef alınan yerin, milis gücüne ait en büyük silah depolarından olduğu bildirildi.
Saldırıya ilişkin Irak hükümetinden henüz açıklama yapılmadı.
Irak'ta daha önce de ülkenin çeşitli yerlerinde Haşdi Şabi karargah ve silah depoları saldırıya uğramıştı.

Haşdi Şabi, Bağdat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:22 Belediye kursuna katıldı, işinin patronu oldu
12:23 Tamer Karadağlı TED Ankara Koleji'nde gençlerle bir araya geldi
12:23 Hendek Belediye Meclisi olağanüstü toplanıyor
12:28 Cumhurbaşkanı erdoğan "münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi...
12:21 Efeler'de yol yapım çalışmaları devam ediyor
12:27 Camide ölü bulundu
12:27 - Mümbiç sınırında TSK ve MSO operasyon için hazır bekliyor
14.10.2019 12:29:30