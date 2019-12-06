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Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açıldı: 7 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması sonucu 7 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

06.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:56Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açıldı: 7 ölü
'ın başkenti 'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması sonucu 7 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'na birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Sinek Köprüsü yakınında protestocular tarafından kullanılan 7 katlı otopark binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, açılan ateş sonucu 7 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
Plakasız sivil araçlardan ateş açıldı
Görgü tanıkları, plakasız sivil araçlarla olay yerine gelen silahlı grubun önce otopark binasını molotofkokteyli atarak ateşe verdiğini, ardından binada bulunan göstericilere ateş açmaya başladığını anlattı.
Silah ve çatışma seslerinin duyulduğu bölgede, gerginliğin devam ettiği kaydedildi.
Irak makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılamadı.

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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