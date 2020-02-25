Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2 kişi koronavirüs sebebiyle karantina altına alındı

Komşu ülke Irak 'ın başkenti Bağdat 'ta iki kişi koronavirüs taşıdığı sebebiyle karantina altına alındı. Ülkede ilk vaka Necef kentinde bir İranlı öğrenci olmuştu.

Irak Meclisi Sağlık Komisyonu Üyesi Cevat el- Musevi tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs taşıdıklarından şüphelenilen 2 kişinin Bağdat'taki el-Yermuk Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Söz konusu kişilerin sağlık kontrolü ve gereken muayeneden geçeceğine dikkat çeken el-Musevi, her ihtimale karşı karantinaya alındıklarını söyledi.

İLK VAKA NECEF'TE GÖRÜLDÜ

Bağdat'taki Kerh Sağlık Merkezi dün yaptığı açıklamada el-Yermuk Hastanesinde korona virüsü vakası bulunduğuna dair çıkan haberleri yalanlamıştı. Ülkenin güneyindeki Necef kentinde dün İran uyruklu bir kişiye koronavirüs teşhisi konulmasıyla Irak'ta ilk kez korona vakası görülmüştü.

ÇİN'DE CAN KAYBI 2 BİN 665'E YÜKSELDİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan son açıklamaya göre Kovid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni Kovid-19 vakası saptandı.