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Bağdat'ta koronavirüsten ölenler için sela okundu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenler için camilerde sela okutuldu ve meydanlarda ülke milli marşı çalındı.

08.04.2020 03:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 03:16
Irak 'ın başkenti Bağdat 'ta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenler için camilerde sela okutuldu ve meydanlarda ülke milli marşı çalındı.
Bağdat'ın birçok bölgesindeki camilerden koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenler için sela sesleri yükseldi.
Ayrıca, başkentte meydanlara yerleştirilen ses sistemleri aracılığıyla milli marş çalındı. Bağdat'ın merkezinde polis ve ordu güçleri tarafından geçit törenleri düzenlendi.
Sağlık çalışanlarının da katıldığı törenler sırasında sirenler çalındı.
Irak'ta bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 1112'ye ulaştı. Bağdat’ta koronavirüsten ölenler için sela okundu

Kaynak: AA

Etiketler: Bağdat, Irak, Güncel

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Bağdat'ta koronavirüsten ölenler için sela okundu
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