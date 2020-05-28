Bağdat'ta Kovid-19 vaka sayısındaki artış endişeye neden oluyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta son günlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısında ciddi bir artış yaşanırken, sokağa çıkma yasağı gibi güvenlik önlemleri de sıkı bir şekilde takip ediliyor.

28.05.2020 13:53 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:59
Irak'ın başkenti Bağdat'ta son günlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısında ciddi bir artış yaşanırken, sokağa çıkma yasağı gibi güvenlik önlemleri de sıkı bir şekilde takip ediliyor.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığının açıkladığı dünkü verilere göre, ülke genelinde yapılan testler sonucu bir günde, 257'si Bağdat'ta olmak üzere 287 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Kovid-19'a yakalananların büyük çoğunluğunun Bağdat'ta olması vatandaşlar arasında endişeye neden oldu.
Başbakan Mustafa Kazımi de iki gün önce güvenlik güçlerine, sokağa çıkma yasağı önlemlerinin sıkı tutulması, sağlık ve basın çalışanları dışında kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmemesi çağrısı yapmıştı.
İçişleri Bakanlığına bağlı Federal Polis Teşkilatında görevli Üsteğmen Casim el-Lami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentte salgında ciddi artış olduğuna dikkati çekti.
Bağdat'taki askeri kontrol noktasından sorumlu Üsteğmen Lami, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için güvenlik tedbirlerini sıkı tuttuklarını söyledi.
Lami, bu kapsamda sokağa çıkma yasağı konusunda verilen talimatların da yerine getirildiğini ifade etti.
Bölgeler beton bariyerlerle kapatılıyor
Önlemler kapsamında Bağdat'ın birçok bölgesi bir diğeriyle beton bariyerlerle ayrıldı.
Özellikle salgının artış gösterdiği doğudaki Eş-Şule ile Medinetu's Sadr kenti ve kent merkezine yakın Hurriye ve Amiriye semtinde halkın evden çıkmasına izin verilmiyor. Buralardaki sokakların başına dev beton bariyer ve duvarlar yerleştirildi.
Bağdat'taki hastanelerde Kovid-19 hastalarının tedavisi noktasında yeterli donanım ve altyapının olmaması nedeniyle de ciddi sorunların yaşanabileceğinden kaygılanılıyor.
Irak'ta bayramın birinci gününden başlayan tam gün sokağa çıkma yasağı 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek.
Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı şu ana kadar 175 olarak açıklandı, vaka sayısının da 5 bin 135'e ulaştığı belirtildi. Bağdat’ta Kovid-19 vaka sayısındaki artış endişeye neden oluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Bağdat, Irak, Güncel, Haber

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