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Bağdat'ta maskeli kişiler, göstericilere ateş açtı: 16 ölü, 45 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde, maskeli kişilerce eylemcilere ateş açıldı.

06.12.2019 23:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:50Bağdat'ta maskeli kişiler, göstericilere ateş açtı: 16 ölü, 45 yaralı

'ın başkenti 'taki hükümet karşıtı gösterilerde, maskeli kişilerce eylemcilere ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 16 gösterici hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere, iddiaya göre meydandan geçen plakasız araçlardan ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 16 kişi hayatını kaybederken, 45 gösterici de yaralandı. Plakasız araçlardan ateş açanların yüzlerinde maske olduğunu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Göstericilerin sloganları

-Kimliği belirlenemeyen kişilerin protestoculara ateş açması

-Protestocuların kaçışması

-Silah sesleri



Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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