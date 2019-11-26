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Bağdat'ta meydana gelen patlamalarda 6 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen 3 ayrı patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

26.11.2019 22:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:30Bağdat'ta meydana gelen patlamalarda 6 kişi öldü
'ın başkenti 'ta meydana gelen 3 ayrı patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bomba yüklü iki motosikletten biri başkentin güneybatısındaki bir cami yakınında diğeri de doğusundaki belediyeler bölgesinde patlatıldı.
Kentin kuzeydoğusundaki Şaab bölgesinde de yere döşenen patlayıcıların infilak ettiğini belirten kaynak, saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını kaydetti.
Ülkede, yaklaşık 2 aydır devam hükümet karşıtı gösterilerin merkezinde de Bağdat yer alıyor.

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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