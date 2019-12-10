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Bağdat'ta, "milyonluk gösteri" öncesi güvenlik önlemleri artırıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, sabah saatlerinde düzenlenmesi beklenen "milyonluk gösteri" öncesi üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

10.12.2019 01:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 01:44Bağdat'ta,
'ın başkenti 'ta, sabah saatlerinde düzenlenmesi beklenen "milyonluk gösteri" öncesi üst düzey güvenlik önlemleri alındı.
Ülkenin başta Kerbela ve Necef olmak üzere orta ve diğer güney kentlerinden yüzlerce kişi gösteriye katılmak için Bağdat'a geldi.
Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'deki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Bölge çevresinde çok sayıda asker nöbette bekliyor.
Başkentteki askeri kontrol noktalarında da artış dikkati çekti.
Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda düzenlenmesi beklenen "milyonluk gösteri" öncesi, gösterileri organize edenler tarafından yapılan çağrılarda protestoların barışçıl olması ve Yeşil Bölge'ye geçmek için şartların zorlanmaması istendi.
Şii milis liderinden "ölümler artacak" açıklaması
Haşdi Şabi'ye bağlı Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazeli yaptığı basın açıklamasında, beklenen geniş çaplı gösteriler kanalıyla Bağdat'ta kaos ortamı yaratılmak istendiği ve bu gerçekleşirse ölümlerin artacağı uyarısında bulundu.

Bağdat, Sabah, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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