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Bağdat'ta olaylı gece: 1 ölü, 11 yaralı

Irak'ta kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıda bir protestocu hayatını kaybetti, güvenlik güçlerinin müdahalesinde ise 11 protestocu yaralandı.

15.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:20Bağdat'ta olaylı gece: 1 ölü, 11 yaralı
'ta kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıda bir protestocu hayatını kaybetti, güvenlik güçlerinin müdahalesinde ise 11 protestocu yaralandı.

Irak'ın başkenti 'ta hükümet karşıtı protestoculara kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 11 protestocu da güvenlik güçlerinin attığı gaz bombasıyla boğulma tehlikesi geçirdi. Bağdat'ta Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestoların merkezi haline gelen Tahrir Meydanı'nda kimliği belirsiz kişiler bir kişiyi silahla öldürdü. Görgü tanıkları, bir grup silahlı kişilerin susturucu silahla bir protestocunun kafasına mermi sıkarak öldürdüğünü ve ardından kayıplara karıştıklarını söyledi. Güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için uyguladığı sert müdahale sonucu ise 11 protestocunun yaralandığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin kullandığı gaz bombası nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 600'den fazla kişi hayatını kaybederken 25 binden fazla kişi de yaralandı. - BAĞDAT

Hükümet, Bağdat, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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