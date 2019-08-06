Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 4 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen patlamada bir subay hayatını kaybederken 4 asker de yaralandı.

06.08.2019 16:12 Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 4 yaralı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen patlamada bir subay hayatını kaybederken 4 asker de yaralandı.

Irak polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başkent Bağdat'ın güneyindeki Rıdvaniye bölgesinde Irak ordusunun devriyesini hedef alan patlamada bir subay yaşamını yitirirken 4 asker de yaralandı. Patlama sonrası olay yeri güvenlik kordonu altına alınırken, yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Irak'ta 2003'ten bu yana özelikle Sünni nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sürekli güvenlik ihlalleri yaşanıyor. Saldırıların birçoğunu kimse üstlenmese de Iraklı yetkililer saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu iddia ediyor. - ERBİL

Bağdat, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:52   İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
16:50   Alanya'da turist taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 11 yaralı
16:49   Şaşkın sürücü 3 metrelik duvardan bahçeye düştü
16:49   Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
16:47   Facianın yaşandığı pikniğin görüntüleri ortaya çıktı
16:45   Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı
16:44   Marmaris'te yolcu minibüsü kaza yaptı; 11 yaralı