Bağdat'ta Patlama: 2 Ölü, 3 Yaralı

Irak
'ın başkenti Bağdat
'ta bir dolmuşa yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Irak polisi, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki el-Şule bölgesinde bir dolmuşa yerleştirilen bombanın patlaması sonucu tamamı sivil olmak üzere 2 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin de yaralandığını belirtti. Patlama bölgesinin güvenlik kordonu altına alındığı ifade edilirken, bölgeye sevkedilen ambulansların yaralıları hastaneye ulaştırdığını belirtildi.
Irak'ta başta başkent Bağdat ile Sünni nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde sık sık güvenlik ihlalleri yaşanıyor. Terör saldırılarının çoğunu hiç kimse üstlenmezken Iraklı yetkililer saldırıların arkasında geçen yıl sonunda Irak'tan tamamen çıkarıldığı ilan edilen terör örgütü DEAŞ'ı sorumlu tutuyor. - ERBİL
Irak,Bağdat