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Bağdat'ta patlama: 6 ölü

Yaklaşık iki aydır hükümet karşıtı protestoların yaşandığı Irak'ın başkenti Bağdat'ta akşam saatlerinde meydana gelen patlamalarda 6 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

26.11.2019 21:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:28Bağdat'ta patlama: 6 ölü
Yaklaşık iki aydır hükümet karşıtı protestoların yaşandığı 'ın başkenti 'ta akşam saatlerinde meydana gelen patlamalarda 6 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Bağdat polis kaynakları, başkentin merkezindeki Şaab semtindeki bir halk pazarı, Belediyat semti ve Şüheda Beyya semtindeki bir cami önünde bombalı motosikletli saldırıları sonucu 6 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Irak'ta geçen Ekim ayında başkent Bağdat ile orta ve güney illerinde başlayan protesto gösterilerinde 350'ye yakın kişi gaz bombası ve gerçek mermi sonucu hayatını kaybederken 15 bine yakın kişi de yaralandı. - ERBİL

Bağdat, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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