Haberler » Güncel » Bağdat'ta protesto gösterilerinde 4 kişi daha öldü - Haber

Bağdat'ta protesto gösterilerinde 4 kişi daha öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden protesto gösterilerinde 4 kişi daha hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

22.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:30Bağdat'ta protesto gösterilerinde 4 kişi daha öldü
'ın başkenti 'ta devam eden protesto gösterilerinde 4 kişi daha hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı protesto yapan eylemcilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 4 kişi daha hayatını kaybetti. Çıkan olaylarda yaklaşık 40 kişi de yaralandı. Hükmet tesisleri, ABD Büyükelçiliği ve diğer yabancı misyonların bulunduğu korumalı Yeşil Bölge'ye giren protestocuları dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 4 kişi daha hayatını kaybetti, yaklaşık 40 kişi de yaralandı.
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle başlayan gösteriler, hükümeti düşürme eylemine dönüştü. Protestoları yatıştırmak için hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, hükümeti düşürmeyi amaçlıyor.
Irak'ta Ekim ayında başkent Bağdat ile güney illerinde başlayan protesto gösterilerinde 330'dan fazla kişinin gaz bombası ve gerçek mermi sonucu öldürülmesi tepkiye neden olmuştu. Başta Uluslararası Af Örgütü ve diğer insani örgütler güvenlik güçlerinin sert müdahalesini eleştirerek Irak yönetimini gaz bombalarını göstericileri dağıtmak yerine öldürmek için kullanmakla suçlamıştı.
(İHA)

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:30 Büyükelçi Elferts'ten 'kara liste' uyarısı
15:30 TEM otoyolunda bariyerlere çarpan araç ikiye bölündü
15:30 Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğünden "silahlı eğitim" iddiasına açıklama Açıklaması
15:30 Nallıhan'da "Oyun Terapisi Eğitimi" tamamlandı
15:25 Güvenlik güçlerinden Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki çocuklara yardım eli
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:08 Son dakika: Ankara'da FETÖ soruşturması! 2'si teğmen, 90'ı astsubay olmak üzere 92 askere gözaltı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 15:31:09