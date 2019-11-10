Haberler » 3. Sayfa » Bağdat'ta protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma - Haber

Bağdat'ta protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma yaşandı.

10.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:10Bağdat'ta protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma
'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma yaşandı.

Irak'ta bir aydan fazla süredir düzenlenen protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı artarken başkent Bağdat'ta protestocularla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Güvenlik güçleri, protestocuların hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korumalı Yeşil Bölge'ye giden köprüleri geçmelerini engellemek için kurduğu beton barikatları kaldırması üzerine sert müdahalede bulundu. Gaz bombası ve gerçek mermi kullanan güvenlik güçlerine protestocular taş atarak karşılık verirken meydana gelen olaylarda 17 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Protestocular hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korumalı Yeşil Bölge'ye girmeye çalışırken güvenlik güçleri ise protestocuları Tahrir Meydanı'nda tutmaya çalışıyor. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 301 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. - ERBİL

Hükümet, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:22 Jandarmadan bölücü terör örgütüne büyük darbe
19:21 - Alanya'da işyerinden 40 bin TL çalan şüpheliyi parmak izi yakalattı
19:19 Lojmanın çatısı alevlere teslim oldu
19:14 3 kişinin ölüp 7 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
19:04 Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
16:22 Otomobil 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü: Sıkışan çifti vatandaşlar kurtardı
16:22 Kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim
21:51 Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 19:55:30