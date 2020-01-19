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Bağdat'ta protestolar yeniden alevlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta eylemcilere polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

19.01.2020 23:00 | Son Güncelleme: 19.01.2020 23:01
'ın başkenti 'ta eylemcilere polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Gazdan etkilenen 27 kişi hastanelik olurken, kentte meydana gelen 2 ayrı patlamada ise 3 kişi yaralandı.
Irak'ta 3 aydan uzun süredir devam eden hükümet karşıtı protestolar yeniden şiddetlenirken, ülkenin güney kentlerinde başlatılan protestolar Bağdat'ta da alevlendi. Güney kentlerinde devlet kurumlarının mesai yapmasını engelleyen protestocular, Bağdat'ta ise Muhammed el-Kasım otobanının lastikler yakarak kapattı. Kalabalığı dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin biber gazı ile müdahalesi sonucu 27 kişi gazdan etkilendi. Gazdan etkilenenler hastanelere kaldırılırken, Bağdat'ın kuzeyindeki el-Binuk ve el-Talibiye semtlerinde meydana gelen 2 ayrı patlamada biri kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
Bağdat'ta protestolar yeniden alevlendi

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: İHA


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