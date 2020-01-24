Haberler » Güncel » Bağdat'ta Sadr yanlılarından ABD'ye karşı gösteri - Haber

Bağdat'ta Sadr yanlılarından ABD'ye karşı gösteri

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için gösteri düzenlendi.

24.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:34Bağdat'ta Sadr yanlılarından ABD'ye karşı gösteri
'ın başkenti 'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için gösteri düzenlendi.

Bağdat'ın merkezi Cadiriye bölgesinde düzenlenen gösteriye yüz binlerce kişi katıldı.
Sadr yanlılarının temsili kefen giyerek katıldığı gösteriye, Şii milis gücü Haşdi Şabi destekçilerinden de katılanlar oldu.
Irak bayrakları taşıyan göstericiler, sık sık ABD'ye ve Irak'taki askeri varlığına karşı sloganlar attı.
Bağdat'ta gösteri nedeniyle üst düzey güvenlik önlemleri alındı, Cadiriye bölgesine çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:58  Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı
10:57  Köpekler için yamaca oyuklar açtırdı, şimdi de 'Köpek Köyü' kuruyor
10:57  Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
10:57  ESHOT otobüslere reklam almak için ihaleye çıkıyor
10:51  HDP'li Piroğlu'nun DHKP-C sevdası
24.01.2020 10:59:26