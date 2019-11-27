Haberler » 3. Sayfa » Bağdat'ta sevinç kutlamasında 4 yaralı - Haber

Bağdat'ta sevinç kutlamasında 4 yaralı

Hükümet karşıtı protesto gösterilerine sahne olan Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak milli futbol takımının Katar'ı yenmesi sonrası yapılan kutlamalarda havaya ateş açılması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

27.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:15Bağdat'ta sevinç kutlamasında 4 yaralı
Hükümet karşıtı protesto gösterilerine sahne olan 'ın başkenti 'ta, Irak milli futbol takımının 'ı yenmesi sonrası yapılan kutlamalarda havaya ateş açılması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Körfez Ulusları Kupası müsabakası kapsamında Irak milli futbol takımının Katar'ı 2-1 yenmesini sonrası başkent Bağdat'ta kutlamalar yapıldı. Bağdat Operasyon Komutanlığı, uyarılara rağmen maç sonrası havaya ateş açan magandaların 4 kişiyi yaraladığını bildirdi. Bağdat'taki Sadr Hastanesi Müdürü Mustafa Hatem Musevi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ayak, kafatası ve omurgalarına kurşun isabet eden 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının ağır olduğu kaydedildi.

Öte yandan başkentte yaklaşık 2 aydır devam eden protesto gösterilerinin milyarlarca dolarlık hasara yol açtığı açıklandı. Bağdat Valiliği, başkentte 900 iş yeri ve deponun protestocular arasına sızan provokatörler tarafından ateşe verilmesinin milyarlarca dolarlık hasara neden olduğunu duyurdu.

Protesto gösterilerinin Ekim ayından beri devam ettiği Bağdat'ta dün akşam meydana gelen patlamalarda 6 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralanmıştı.

Irak'ta geçen Ekim ayında başkent Bağdat ile orta ve güney illerinde başlayan protesto gösterilerinde 350'ye yakın kişi hayatını kaybederken 15 bine yakın kişi de yaralandı. - ERBİL

Bağdat, Katar, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:52 İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu: 18 kişi yakalandı
12:51 İnternetten dolandırıcılığa hapis cezası
12:51 İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı, 1 firari
12:50 Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
12:49 18 yaşındaki gencin uyuşturucudan ölümüyle ilgili 4 gözaltı
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
20:26 Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
17:52 Ünlü ekonomist Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti, daha istikrarlı hale geldi
17:20 Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm
27.11.2019 12:58:24