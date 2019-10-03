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Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan ve ardından Irak'ın birçok kentine sıçrayan hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

03.10.2019 09:26Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan ve ardından Irak'ın birçok kentine sıçrayan hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ve ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk ve işsizlik nedeniyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, sabah saat 5'te Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan etti. Irak Başbakanı Abdülmehdi, kararın ülkedeki siyasi tarafların gerçekleştirdiği toplantıda alındığını belirterek, "Sokağa çıkma yasağı kararı, düzeni, iç güvenliği, kamu malını, göstericileri güvenlik güçlerine saldıran provokatörlerden korumak ve erbaini ziyaretinin düzenlenmesi amacıyla alındı" dedi.

Abdülmehdi açıklamasında, sokağa çıkma yasağının uçakla yolculuk yapacak kişileri, hastane ile elektrik kurumları gibi çalışanları kapsamadığını kaydetti. - ERBİL

Hükümet, Bağdat, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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