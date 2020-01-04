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Bağdat'ta Süleymani için binlerce kişi toplandı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani dahil 7 kişinin, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, bugün Bağdat'ta düzenlenen cenaze töreninde binlerce kişi Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis...

04.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:32 Bağdat'ta Süleymani için binlerce kişi toplandı

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani dahil 7 kişinin, ABD'nin 'ın başkenti 'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, bugün Bağdat'ta düzenlenen cenaze töreninde binlerce kişi Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis için toplandı.

Cenazeye katılanların birçoğunun siyah giydiği, Irak bayrağı ve flamalar taşıdığı görüldü.

 Görüntü Dökümü

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-Cenaze töreni için toplanan kalabalık

-Siyah giyinin insanlar

-Ellerinde bayrak taşıyan kişiler

-Flama taşıyan kişiler



Bağdat, İran, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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