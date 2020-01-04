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Bağdat'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.

04.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:54
'ın başkenti 'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.
Bağdat'ın merkezi Cadiriye'deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı.
Cenaze töreninde sık sık "Amerika'ya hayır" ve "İsrail'e hayır" ile "En büyük şeytan Amerika" sloganları atıldı.
Tören sonrası cenazeler Kerbela kentine götürülecek. Mühendis'in cenazesi ise Necef'te toprağa verilecek.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Bağdat'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi

Haşdi Şabi, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA


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