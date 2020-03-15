Bağdat'ta virüs nedeniyle 3 günlük resmi tatil ilan edildi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta korona virüsü vakalarının artması üzerine 3 günlük resmi tatil ilan edildi.
15.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:04
Irak 'ın başkenti Bağdat 'ta korona virüsü vakalarının artması üzerine 3 günlük resmi tatil ilan edildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Vali Muhammed Cabir el-Ata yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsünün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla önümüzdeki Salı gününden itibaren Perşembe gününe kadar Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları dışındaki bütün devlet kurumlarında 3 gün süreyle resmi tatil ilan edildiğini duyurdu. Tatilin amacının virüsün yayılmasının önlenmesi olduğunu vurgulayan el-Ata, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunarak, "Korona virüsüne karşı mücadele etmek için gereken tedbirler alınmıştır, Bağdatlıların içi rahat olsun" dedi.
5 ilde sokağa çıkma yasağı
Irak'ta korana virüsü vaka sayısı 110'a yükselirken, Musul, Zikar, Babil, Selahattin ve Kerbela illerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ise virüs vakası 29'a ulaştı. - ERBİL
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Vali Muhammed Cabir el-Ata yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsünün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla önümüzdeki Salı gününden itibaren Perşembe gününe kadar Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları dışındaki bütün devlet kurumlarında 3 gün süreyle resmi tatil ilan edildiğini duyurdu. Tatilin amacının virüsün yayılmasının önlenmesi olduğunu vurgulayan el-Ata, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunarak, "Korona virüsüne karşı mücadele etmek için gereken tedbirler alınmıştır, Bağdatlıların içi rahat olsun" dedi.
5 ilde sokağa çıkma yasağı
Irak'ta korana virüsü vaka sayısı 110'a yükselirken, Musul, Zikar, Babil, Selahattin ve Kerbela illerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ise virüs vakası 29'a ulaştı. - ERBİL
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız