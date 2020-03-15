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Bağdat'ta virüs nedeniyle 3 günlük resmi tatil ilan edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta korona virüsü vakalarının artması üzerine 3 günlük resmi tatil ilan edildi.

15.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:04
Bağdat'ta virüs nedeniyle 3 günlük resmi tatil ilan edildi
Irak 'ın başkenti Bağdat 'ta korona virüsü vakalarının artması üzerine 3 günlük resmi tatil ilan edildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Vali Muhammed Cabir el-Ata yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsünün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla önümüzdeki Salı gününden itibaren Perşembe gününe kadar Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları dışındaki bütün devlet kurumlarında 3 gün süreyle resmi tatil ilan edildiğini duyurdu. Tatilin amacının virüsün yayılmasının önlenmesi olduğunu vurgulayan el-Ata, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunarak, "Korona virüsüne karşı mücadele etmek için gereken tedbirler alınmıştır, Bağdatlıların içi rahat olsun" dedi.

5 ilde sokağa çıkma yasağı

Irak'ta korana virüsü vaka sayısı 110'a yükselirken, Musul, Zikar, Babil, Selahattin ve Kerbela illerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ise virüs vakası 29'a ulaştı. - ERBİL

Kaynak: İHA

Etiketler : Bağdat, Irak, Güncel

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