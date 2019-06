Bağdat'ta yakılan çöpler hastalıklara davetiye çıkarıyor

- Yol kenarlarındaki çöplerin yakılmasından detaylarÇöp dağlarından detaylar Bağdat 'ın güneydoğusundaki Musaker Reşid bölgesi sakini Yasir Ebu Benin ile röportaj Irak Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyesi İktifa Hasnavi ile röportajBağdat'ta yakılan çöpler hastalıklara davetiye çıkarıyorIrak'ın başkenti Bağdat'ın bazı bölgelerinde yakılan çöpler, şehirde hava kirliliğine neden olurken halkın sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyorYakılan çöplerden yükselen dumanlar, kadim başkentin birçok noktasından görülebiliyorBağdat'ın güneydoğusundaki Musaker Reşid bölgesi sakini Yasir Ebu Benin: "Burada büyüyen çocuklar pek çok hastalığa yakalanıyor. Bu durum onların gelişim sürecini de olumsuz etkileniyor. Öyle ki şu an küçük kızımın yakalandığı hastalık teşhis dahi edilemiyor"Irak Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyesi İktifa Hasnavi: "Bağdat'taki çöplerin yakılmasıyla ilgili şikayetler Savunma ve Sağlık bakanlıklarına iletildi. Meclis'teki ilgili komisyon olarak konuyu takip etmeye başladık. Bunun için yakında ciddi saha çalışmalarımız olacak"BAĞDAT (AA) – HAYDAR KARAALP – Irak'ın başkenti Bağdat'ta toplanan çöplerin gelişigüzel şekilde yakılması, şehirde hava kirliliğine neden olurken pek çok hastalığa da davetiye çıkarıyor.ABD'nin 2003'teki işgali sonrası toplanan çöplerin atık veya geri dönüşüm merkezleri yerine hiçbir planlama olmaksızın rastgele boş alanlara bırakıldığı Bağdat'ta, özellikle şehrin güneyi ile güneydoğusundaki Muasker Reşid ve Basmaya bölgesinde bulunan boş araziler, belediye veya özel şirketler tarafından toplanan çöplerin atıldığı en önemli noktalardan biri olarak biliniyor.Bağdat bir süredir bu alanlarda toplanan çöplerin kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından yakılması sonrası oluşan olumsuz şartları tartışıyor.Yakılan çöplerden yükselen dumanlar kadim başkentin birçok noktasından rahatça görülebiliyor.Bağdatlılar yetkililerden bu konuda bir an önce gereken önlemleri almalarını isterken, Bağdat Belediyesi ve hükümet ise sessizliğini koruyor.Dumanlar iki kilometre uzaklıktan görülebiliyorBaşkentte çöplerin atıldığı alanlardan biri olan Bağdat'ın güneydoğusundaki Musaker Reşid (Reşit Askeri Kampı) bölgesinden yükselen dumanlar, daha iki kilometre uzaklıktan rahatça görülebiliyor. Söz konusu çöplerin kim veya kimler tarafından yakıldığı noktasında belirsizlik sürerken, bölgede bulunan bazı kişilerin gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışması dikkati çekiyor.Yakılan çöplerin neden olduğu duman ve etrafa yaydığı koku ise bölge halkı için dayanılmaz bir hal oluşturuyor."Küçük kızımın yakalandığı hastalık teşhis dahi edilemiyor"AA muhabirine konuşan bölge sakinlerinden Yasir Ebu Benin, son zamanlarda çöplerin yakılması sonrası oluşan yoğun duman ve koku nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını anlattı.Yıllar önce yerleştikleri bölgenin bugün çöplerin ortasında kalmasından şikayet eden 6 çocuk babası Ebu Benin, şöyle konuştu:"Buraya yıllar önce ülkenin güneyindeki Ammara'dan geldik. Kendi imkanlarımızla inşa ettiğimiz derme çatma ev zaman içinde çöplerin ortasında kaldı. Zaten zor olan şartlar çöplerin yakılmaya başlanmasıyla bizim için daha da zor bir hal aldı."Bölge sakinlerinde çeşitli hastalıkların baş gösterdiğini vurgulayan Ebu Benin, "Burada büyüyen çocuklar pek çok hastalığa yakalanıyor. Bu durum onların gelişim sürecini de olumsuz etkileniyor. Öyle ki şu an küçük kızımın yakalandığı hastalık teşhis dahi edilemiyor." dedi.Çöpleri kimin ve ne amaçla yaktığını bilmediklerini söyleyen Ebu Benin, burada ailelerin yaşadığına işaret ederek "Hükümetten sadece çöplerin yakılmasının önüne geçmesini değil, bölgenin çöp alanı olmaktan çıkarılmasını istiyoruz." diye konuştu."Yakında ciddi saha çalışmalarımız olacak"Öte yandan Irak Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyesi İktifa Hasnavi ise konuyu takip ettiklerini ve gereken çalışmaları yapacaklarını söyledi.Hasnavi, "Bağdat'taki çöplerin yakılmasıyla ilgili şikayetler Savunma ve Sağlık bakanlıklarına iletildi. Meclis'teki ilgili komisyon olarak konuyu takip etmeye başladık. Bunun için yakında ciddi saha çalışmalarımız olacak." şeklinde konuştu.