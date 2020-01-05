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Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye ikinci saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarına 4 füze düştü.

05.01.2020 23:55 | Son Güncelleme: 05.01.2020 23:55 Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye ikinci saldırı
'ın başkenti 'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarına 4 füze düştü.
Bağdat polisi, aralarında ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu yabancı misyonların yanı sıra, hükümet konaklarının da bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarına 4 adet Katyuşa füzesi düştüğünü belirtti. Saldırıda, 3 sivilin evlerine füze düşmesi sonucu yaralandığı bildirilirken, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. Saldırının ardından ABD Büyükelçiliği'nden siren sesleri geldiği kaydedildi.
Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanı'nda perşembe günü İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesi üzerine İran, intikam yemini etmişti.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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