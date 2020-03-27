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Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge'ye sabah saatlerinde roketli saldırı gerçekleştirildi.

27.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:52
Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye roketli saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat 'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge'ye sabah saatlerinde roketli saldırı gerçekleştirildi.

ABD Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Bağdat'taki Yeşil Bölge çevresine sabah saatlerinde 1 roket düştüğü bildirildi. Görgü tanıkları patlama sesinin duyulduğunu belirtirken bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı aktarıldı.

Öte yandan geçtiğimiz 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD'nin düzenlendiği hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından ABD Bağdat Büyükelçiliği binası ve askeri üslerini hedef alan saldırılar arttı. - ERBİL

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Sabah, 3. Sayfa

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