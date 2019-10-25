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Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen göstericilere müdahale

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen hükümet karşıtı göstericilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

25.10.2019 10:26Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen göstericilere müdahale
Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen hükümet karşıtı göstericilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek isteyen göstericiler, sabah erken saatlerde Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isterken güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.
Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.
Bağdat'ta güvenlik güçleri gece de Yeşil Bölge'ye girmek isteyen bir grup göstericiyi ses bombası atarak uzaklaştırmıştı.
Başkentteki Yeşil Bölge, hükümet binaları, parlamento ve yabancı diplomatik temsilciliklerin merkezi olarak biliniyor.
Bağdat'ın yanı sıra güneydeki kentlerde de göstericilerin hükümeti protesto etmek için sokağa çıkmaya başladığı belirtildi.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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