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Bağdat'taki Tahrir Meydanı'ndan "Güle güle Adil" sesleri yükseliyor

Irak Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa kararı sonrası, başkent Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'nda "Güle güle Adil" sloganları atıldı.

29.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:16Bağdat'taki Tahrir Meydanı'ndan
Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa kararı sonrası, başkent 'ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'nda "Güle güle Adil" sloganları atıldı.
Tahrir Meydanı'nı dolduran Iraklılar Abdulmehdi'nin istifa kararı sonrası sevinç gösterileri düzenledi.
Iraklı gösterici Murtaza Lami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abdulmehdi'nin istifa kararının memnuniyet verici olduğunu ancak taleplerinin bununla sınırlı kalmadığını söyledi.
"Devleti soyanların hepsinin yargılanmasını istiyoruz"
Lami, "İlk günden bu yana Abdulmehdi'nin istifasını istiyorduk. Bu, gecikmiş bir karar ve sadece taleplerimizden birinin karşılanması anlamına geliyor. Devleti soyanların hepsinin yargılanmasını istiyoruz." dedi.
Bundan sonrasında artık ülkeyi bir erken seçim sürecinin beklediğini dile getiren 29 yaşındaki Lami, muhtemel bir seçimde mevcut siyasilerin yer almasını kesinlikle istemediklerini ifade etti.
Sokaklar boşalacak mı?
Irak'ta Abdulmehdi'nin istifa kararı sonrası göstericilerin sokakları boşaltıp boşaltmayacağı tartışılıyor.
Iraklı gösterici Fehed Hüseyin, Meclis'ten Başbakan'ın istifa kararını ivedilikle kabul etmesini ve tüm kabineden güvenoyunun çekilmesini istediklerini söyledi.
Hüseyin, "Tüm taleplerimiz yerine gelene kadar sokağı terk etmeyeceğiz." diye konuştu
Zikar Polis Müdürü de istifa etti
Öte yandan Başbakan Abdulmehdi'nin memleketi olan Zikar'ın Polis Müdürü Muhammed el-Kureyşi istifa ettiğini duyurdu.
Zikar Polis Müdürlüğü Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kureyşi'nin görevinden istifa ettiği bildirildi.
Kureyşi'nin istifa kararının, Zikar'daki gösteriler sırasında çok sayıda eylemcinin hayatını kaybetmesine neden olan polis şiddetinden kaynaklandığı aktarıldı.
Sadr'ın Meclis'teki grubu harekete geçti
Bu arada Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu milletvekilleri (54) hükümetten güvenoyunun çekilmesi için Meclis'te imza topladığını açıkladı.
Başbakan Abdulmehdi'nin yazılı istifa kararını göndermesi sonrası Irak Meclisi'nin olağanüstü oturumla toplanması bekleniyor.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, Şii dini merci Ali es-Sistani'nin "ülkenin kaosa sürüklenmemesi" çağrısına uyarak hükümet başkanlığından istifa ettiğine ilişkin resmi yazıyı Meclis'e göndereceğini bildirmişti.

Tahrir Meydanı, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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