Bağdat'taki Yeşil Bölge Kısmen Trafiğe Açıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:52



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:52

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet binaları ve bazı yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'nin bir bölümünde araç geçişleri tekrar başladı.Bağdatlılar, 2003'ten sonra ilk kez bölgeden araçlarıyla geçti. Güvenlik gerekçesiyle trafiğe 2 hafta boyunca sadece akşam 17.00 ile 22.00 saatleri arasında izin verilecek.Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, daha önce yaptığı açıklamada, bölgenin peyderpey trafiğe açılacağını söylemişti.