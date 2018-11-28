Bağdat'tan Geldi Hatem'de Şifa Buldu

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:12



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:12

Bağdat'ta yaşayan D.R isimli genç kız, başvurduğu Gaziantep'teki Özel Hatem Hastanesi'nde obozite cerrahisinin ardından kilolarına veda ediyor.Bağdat'ta yaşayan 18 yaşında ki D.R. obezite ameliyatı için Özel Hatem Hastanesi'ne gelerek, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Bora Üstünsoy'a başvurdu. Dr. Üstünsoy tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin sonucunda 125 kilo olan D.R için Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (tüp mide) ameliyatı yapılmasına karar verildi. Başarılı operasyon sonrası ideal kiloya kavuşacağı için mutlu olduğunu dile getiren genç kız, "Fazla kilolarımdan ötürü çok rahatsız oluyordum. Birçok diyet yaptım ama fayda göremedim. Kilolarımdan dolayı fiziksel ve psikolojik olarak çok etkileniyordum. Giydiğim kıyafetler içerisinde kendimi iyi hissetmiyordum. Birçok araştırmada bulundum ve tavsiyeler üzerine Türkiye'ye geldim. Hatem Hastanesini tercih ettim. Ameliyatım başarılı bir şekilde geçti kısa sürede ayağa kalkıp yürüyebilmenin ve en önemlisi ağrı dolu anların korkusu içinde iken neredeyse acı çekmeden hareket etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gerek operasyon öncesi, gerekse hastanede kaldığım süre zarfında doktorum Bora Üstünsoy ve hastane çalışanlarının bilgisi, tecrübesi ve motive edici güzel yüzleri beni çok mutlu etti. Başta Bora Üstünsoy olmak üzere, Özel Hatem Hastanesi'nin vermiş oldukları sağlık hizmetinden dolayı ve güler yüzlü hastane personellerinden ötürü teşekkürü borç bilirim" dedi.Dr. Üstünsoy ise, Bağdatlı genç kızın ameliyatının ardından zayıflama sürecinin başladığını belirterek, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Obezite ile ilgili uyarılarda da bulunan Bora Üstünsoy, "Obozite gelişmiş ülkelerde olduğu kadar ülkemizde de giderek artan bir sorun haline dönüyor. Ülkemiz nüfusunun yüzde 30 oranında obez. Obezite, basit kilo alımının yanı sıra çok daha fazlasına yol açmaktadır. Vücut yağının kaslara oranla yüksek olması, kemiklerinizin yanı sıra iç organlarınızı da zorlar.Obezite cerrahisi ise, kalıcı kilo verilmesini sağlayarak kişinin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine önemli katkıda bulunur" diye konuştu. - GAZİANTEP