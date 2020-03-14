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Bağdat'tan İstanbul'a havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş...

Bağdat'tan İstanbul'a havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne kaldırıldı.

14.03.2020 02:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 02:00
Bağdat'tan İstanbul'a havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş...
Bağdat 'tan İstanbul 'a havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Bağdat, Ankara, 3. Sayfa

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