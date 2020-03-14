Bağdat'tan İstanbul'a havalanan yolcu uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına zorunlu iniş yaptı.
Bağdat'tan İstanbul'a havalanan yolcu uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına zorunlu iniş yaptı.
14.03.2020 01:10 | Son Güncelleme: 14.03.2020 01:10
Bağdat 'tan İstanbul 'a havalanan yolcu uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunan yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile havalimanından çıkarıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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