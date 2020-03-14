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Bağdat'tan İstanbul'a havalanan yolcu uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına zorunlu iniş yaptı.

Bağdat'tan İstanbul'a havalanan yolcu uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına zorunlu iniş yaptı.

14.03.2020 01:10 | Son Güncelleme: 14.03.2020 01:10
Bağdat'tan İstanbul'a havalanan yolcu uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına zorunlu iniş yaptı.
Bağdat 'tan İstanbul 'a havalanan yolcu uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunan yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile havalimanından çıkarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Bağdat, Ankara, 3. Sayfa

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