Bağdat Valiliği Maliki'den Sadr'a Geçti

Irak
'ta Bağdat
Valiliğine, Vilayet Meclisi'ndeki Mukteda es-Sadr'a bağlı Ahrar Grubu üyesi Fazıl Şiveli seçildi.
Bağdat Vilayet Meclisi, başkente yeni vali seçmek için toplandı. Oturuma başkanlık eden Abbas Hamdani, seçimin ardından düzenlediği basın toplantısında, Sadr'a bağlı Ahrar Grubundan Fazıl Şiveli'nin oy çokluğuyla Bağdat Valisi seçildiğini duyurdu.
Maliki'nin grubu: Seçim yasal değil
Bağdat Valiliği görevini eski Başbakan Nuri el-Maliki'ye bağlı Kanun Devleti Grubundan Atvan Atvani yürütüyordu ve bu gruptan yeni vali seçimine itiraz geldi.
Kanun Devleti'nden vilayet meclisi üyesi Saad Muttalibi, seçim toplantısının yasal olmadığını iddia ederek, Atvani'nin görevine devam edeceğini söyledi.
Irak,Bağdat
12 Aralık 2018 Çarşamba 22:15