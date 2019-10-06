Irak'taki protestolar Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin istifasına neden oldu

Irak Devlet Televizyonun haberine göre, Bağdat İl Meclisi, valinin istifa dilekçisini ele almak üzere toplandı. Cezairi'nin istifası Bağdat İl Meclisi'nde yapılan oylamayla kabul edildi.

VALİ ADAYLARINA 5 GÜN SÜRE

Oturumda yapılan oylamada, 59 il meclis üyesinin oy birliğiyle Bağdat Valisi Cezairi'nin istifası kabul edilirken, vali adaylarına başvuru için 5 gün süre tanındığı belirtildi.

GÖSTERİLEN ARDINDAN GELEN İSTİFA

Cezairi'nin istifası, 1 Ekim'den bu yana Bağdat başta olmak üzere ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerin yetersizliği gerekçeleriyle düzenlenen gösterilerin ardından gelmesi dikkati çekiyor.

Cezairi, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin liderliğindeki Kanun Devleti koalisyonu mensubu.

IRAK'TA PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Irak'ta günlerdir düzenlenen hükümet karşıtı protestolar sırasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda birçok kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.