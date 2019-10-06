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Irak'taki protestolar Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin istifasına neden oldu

Irak medyası, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin meclise sunduğu istifa dilekçesinin, Bağdat İl Meclisi'nde yapılan oylamayla kabul edildiğini duyurdu.

06.10.2019 15:30

Irak Devlet Televizyonun haberine göre, Bağdat İl Meclisi, valinin istifa dilekçisini ele almak üzere toplandı. Cezairi'nin istifası Bağdat İl Meclisi'nde yapılan oylamayla kabul edildi.

VALİ ADAYLARINA 5 GÜN SÜRE

Oturumda yapılan oylamada, 59 il meclis üyesinin oy birliğiyle Bağdat Valisi Cezairi'nin istifası kabul edilirken, vali adaylarına başvuru için 5 gün süre tanındığı belirtildi.

GÖSTERİLEN ARDINDAN GELEN İSTİFA

Cezairi'nin istifası, 1 Ekim'den bu yana Bağdat başta olmak üzere ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerin yetersizliği gerekçeleriyle düzenlenen gösterilerin ardından gelmesi dikkati çekiyor.

Cezairi, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin liderliğindeki Kanun Devleti koalisyonu mensubu.

IRAK'TA PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Irak'ta günlerdir düzenlenen hükümet karşıtı protestolar sırasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda birçok kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Irak'taki protestolar Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin istifasına neden oldu

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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