Karabük
Valisi Fuat Güler başkanlığında Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.
Valilik binasında yapılan toplantıya, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak
, Vali Yardımcısı Barboros Baran
, kaymakamlar, ilgili kamu kurum ve kuruluş amirleriyle, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Gürel, toplantıda yaptığı konuşmada, ülke genelinde olduğu gibi Karabük'te de her türlü bağımlılıkla topyekün mücadele edildiğini, bağımlılıkla mücadelenin bir süreç olduğunu, bu sürecin ise en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.
Toplantı, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı
'nın yaptığı sunumun ardından, bağımlılıkla mücadele konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar ve yapılacak olan çalışmaların kapsamlı bir şekilde masaya yatırılarak, katılımcıların görüş ve çözüm önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.
Mehmet Patlak,Karabük
08 Kasım 2018 Perşembe 18:13