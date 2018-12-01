Bağımlılık Tedavisinde Çip Kullanımı Avantajlar Sağlıyor

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi uzmanları, Antalya'da 29 Kasım-2 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi'ne katılıyor.

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi BAUMER (Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi) tarafındanAntalya Susesi Luxury Resort'te düzenlenen kongrede bağımlılık ve yeni tedavi yöntemlerine ilişkin en güncel bilgiler paylaşılıyor.

İmplant doğru uygulanmalı

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gül Eryılmaz, "İmplant Tedavileri" başlıklı sunumunda implant uygulamalarını ve uygulamada yapılması gerekenlere değindi. Bağımlılık tedavilerinde son yıllarda kullanımı artan implant (çip) tedavileri ve aşıların birçok avantajı nedeniyle tercih edildiğini söyledi. Doç. Dr. Gül Eryılmaz, "Uygulama kolaylığının olması, caydırıcı, tiksindirici ve istek azaltıcı etkilerinin olması avantajları arasında sayılabilir" dedi.

Kan düzeyleri takip edilmeli

İmplant uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalara da işaret eden Doç. Dr. Gül Eryılmaz, "Doğru zamanda, doğru hasta ve doğru implatla bu tedavilerin başarı şansı çok daha iyidir. Ayrıca bu tedaviler sırasında düzenli aralıklarla kan düzeyleri takibinin yapılması da tedavilerin başarısı açısından önemlidir. Uygun olmayan tanıda ve kan takibi olmadan yapılan implant tedavilerinin olumsuz sonuç vermiş gibi değerlendirilmesi hata olacaktır" uyarısında bulundu.

Bağımlılık, davranışsal bağımlılıklar ve tedavi yöntemleri konuşuluyor

"Bağımlılıkta Tedavi Yöntemleri" başlıklı oturumda oturum başkanı NPİSTANBUL Beyin Hastanesi AMATEM Koordinatörü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz oldu. Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, "Dünyada ve Ülkemizde Bağımlılık ve Risk Etmenleri" başlıklı sunumunda önemli bilgiler paylaştı. Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, "Nöromödülasyon Tedavileri" hakkında sunum yaptı. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Nesrin Dilbaz'ın yaptığı "Davranışsal Bağımlılıklarda Güncel Durum" başlıklı oturumda da NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Cemal Onur Noyan, "Sanal Davranış Bağımlılıklarında Tedavi" başlıklı sunumunu yaptı.

Bağımlılık tedavisinde ailenin yeri konuşulacak

2 Aralık Pazar günü ise NPİSTANBUL Beyin Hastanesi AMATEM Koordinatörü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz'ın oturum başkanlığını yapacağı "Bağımlılık Tedavisinde Ailenin Yeri" başlıklı oturumda NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr.Alptekin Çetin, "Madalyonun diğer yüzü" Uzman Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz ise "Eş bağımlılığı" başlıklı sunumunda önemli bilgiler paylaşacak. Aynı oturumda Uzman Psikolog Ömer Bayar, "Ailede Psiko Eğitim" Duygu Kılıç ise "Ailede Komorbid Durumlar" başlıklı olgu sunumlarını yapacak.