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Bağımlılıkla mücadele hız kesmiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), 17 ilçede başlattığı alkol ve madde bağımlılığı ile topyekun mücadele kapsamında Musababa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

04.10.2019 16:30Bağımlılıkla mücadele hız kesmiyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), 17 ilçede başlattığı alkol ve madde bağımlılığı ile topyekun mücadele kapsamında Musababa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Uyuşturucu madde kullanımı sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın en önemli meselelerinden biri halini alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de 2015 yılında hizmete açtığı GADEM ile başlattığı bağımlılıkla mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana başvuruda bulunan bağımlı ve ailelerine ferdi ve grup danışmanlığı yaparak sosyal iyileşme sürecine destek veren GADEM, bir yandan da yasa dışı bağımlılık yapıcı uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında koruyucu ve önleyici çalışmaları hayata geçiriyor. Toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendiren madde bağımlılığı ile mücadeleyi mahallelerin kanaat önderleri, muhtarlar, din görevlileri, okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte sürdüren GADEM, Yıldırım'ın Musababa Mahallesi sakinleriyle Hançerli Medresesinde bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan, madde bağımlılığının gelişmiş ülkelerde dahil bütün dünyanın en önemli meselesi olduğunu kaydetti. "Bir kişiyi bile kurtarsak dünyanın en müteber insanı biziz" diyen Fidan, "Çocuklarımızı, ciğerparelerimizi bu illete kaptırmamak adına el birliğiyle mücadele edeceğiz, taşın altın elimizi koyacağız. En büyük şansımız Büyükşehir Belediyesi buna sonuna kadar destek veriyor" dedi.

Toplantıda GADEM uzmanları tarafından bağımlılık yapıcı maddeler, madde bağımlılığının sağlığa olan etkileri, bağımlılıktan kurtulma yolları hakkında sunum yapıldı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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