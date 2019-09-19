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Bağımlılıkla mücadele için okul çevrelerinde önlemler arttırılacak

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

19.09.2019 19:22Bağımlılıkla mücadele için okul çevrelerinde önlemler arttırılacak
Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.
Vali Karaloğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, okul çevrelerinde önlemlerin arttırılacağını söyledi.
Karaloğlu, bağımlılıkla mücadelenin yanı sıra tütünle de mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.
Diğer gündem maddeleriyle ilgili çalışmaların da gözden geçirileceğini anlatan Karaloğlu, bağımlılıklar konusunda toplumun bilinçlenmesini ve çocukların korunması için alınan kararların faydalı olacağını ifade etti.
Vali Karaloğlu'nun konuşmasının ardından, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü temsilcileri toplantıda sunum yaptı.

Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Güncel

Kaynak: AA

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