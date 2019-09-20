Haberler » Güncel » Haber

"Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"

Erzurum'da, Sağlık İl Müdürlüğünce "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nın düzenlendiği bildirildi.

20.09.2019 13:54
Erzurum'da, Sağlık İl Müdürlüğünce "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nın düzenlendiği bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toplantının kurumun toplantı salonunda Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir başkanlığında gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bedir, kurumların temsilcilerinin katıldığı kurulda bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan faaliyetlerin değerlendirildiğini aktardı.
Kurulda önemli kararların alındığını kaydeden Bedir, "Kurulda, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı ve iş birliğinin güçlendirilmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği vurgulandı. Kurulda bunların yanı sıra bağımlılıkla mücadele konusunda ulusal bazda yapılan çalışmalara değinildi. İleride bağımlılıkla mücadelede yapılması gereken çalışmalara karar verildi." ifadelerini kullandı.

Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:35 AK Parti Bağlar İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı
14:34 Antalya türkiye'de muz üretimi 498 bin tonu geçti
14:34 Almanya'da Tornado jetinin yakıt tankları düştü
14:34 Bayraktar'dan TEKNOFEST'e davet
14:34 Adana'daki FETÖ/PDY davası
14:34 Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay: kapalı maraş, malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacak
14:33 Dha yurt bülteni-13