Haberler » Güncel » Haber

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

26.09.2019 12:46Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı
Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Şentürk, İl Özel İdaresi Meclis Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, gençleri ve çocukları tehdit ederek geleceğini karartan bağımlılıkla mücadelede çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.
Bağımlılıkla mücadelede yeni fikir ve projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:
"Bağımlılıkla mücadelede kararlı bir şekilde hareket etmek zorundayız. Geleceğimiz için bu konuda mücadele etmek durumundayız. Gençliğimizi zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korumak amacıyla mücadelemizi büyük bir azimle sürdüreceğiz. Toplumda farkındalık oluşturarak doğru yönlendirme içinde olmalıyız. Bağımlılıkla mücadelede yeni fikirler ve projeleri hayata geçirmeliyiz. Bu konuda kararlıyız."
Konuşmanın ardından il genelinde yapılan çalışmalar ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:18 Basın mensuplarından Vali Şentürk'e ziyaret
13:18 3 çocuklu çift, koruyucu ailesi oldukları furkan'a umut oldu
13:17 Fırat'ın doğusunda yedinci ortak helikopter uçuşu tamamlandı - ŞANLIURFA
13:16 "Engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"
13:16 Söke'de iş kadınlarından anlamlı bağış
13:16 İstanbul'un  "acil ulaşım yolları" otoparka dönüştü
13:16 El freni çekilmeyen kamyonet refüje çarparak durdu