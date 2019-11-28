Haberler » Güncel » Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı - Haber

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında toplandı.

28.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:24Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Valisi Fahri Meral başkanlığında toplandı.

Vali Meral, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, toplumu tehdit eden uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesinin önemine değindi.

Toplumu ve özellikle genç nüfusu olumsuz etkileyen bağımlılıkla mücadele konusunda kentte yürütülen çalışmaların büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Meral, bu amaç doğrultusunda işbirliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların bağımlılıkla mücadele sahasında önemli katkılar sağlayacağını aktardı.

Bağımlılıkla mücadelede koordinasyon kurullarının önemli bir işlevi olduğunu ve kurullarda alınan kararların ilgili kurumlar tarafından takibinin yapılmasının büyük önem arz ettiğini dile getiren Meral, uyuşturucu ile mücadele konusunun herkesin ve her kesimin üzerinde hassasiyetle durması gereken ülkede ve gelecek için önemli bir konu olduğunu kaydetti.

Uyuşturucu kullananların yüzde 93'ünün bu işe sigara kullanımı ile başladığını ifade eden Meral, madde bağımlılığının önüne geçilebilmesi için öncelikle sigara ile mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekti.
Toplantıya Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, koordinasyon kurulu üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:22 İstanbul'da postanede "yankesicilik" yapan kadın yakalandı
13:21 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 87'nci gün
13:21 Sancaktepe'de, baba-oğul 1 ton demiri böyle çaldı
13:20 "Türkiye olarak zor dönemi geride bıraktık"
13:20 Kaçak elektrik soba satıcılarını da vurdu
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:20 Fenerbahçe, Victor Moses ile yolları ayırıyor
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
17:56 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un su sorunu yok
28.11.2019 13:24:26