Haberler » Güncel » Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Vali Günaydın Başkanlığında Toplandı - Haber

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Vali Günaydın Başkanlığında Toplandı

Bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek, il eylem planlarını hazırlamak, onaylamak ve uygulanmasını takip etmek ve değerlendirmek üzere oluşturulan "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı Vali Şehmus...

18.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:04Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Vali Günaydın Başkanlığında Toplandı
Bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek, il eylem planlarını hazırlamak, onaylamak ve uygulanmasını takip etmek ve değerlendirmek üzere oluşturulan "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.

Vali Günaydın'ın büyük önem verdiği "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, adli birimler, emniyet ve jandarma teşkilatı temsilcileri, meslek örgütü temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Vali Günaydın, toplantıda yaptığı konuşmada, bütün kurumların gelişen, değişen şartlar karşısında yeni programlarla, yeni projelerle bağımlılıkla mücadeleyi sürdürmeleri gerekliliğini vurgulayarak, bu konuda tüm kurumların birbiri ile uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmasını söyledi.

Vali Günaydın konuşmasının devamında, 2019 yılının uyuşturucuyla mücadele de çok başarılı bir yıl olduğunu belirterek, " Bunu yeterli görmüyoruz. Öncelikli hedefimiz bu gençlerimizi uyuşturucuya başlatmamak için gerekli tedbirleri almak." dedi.

Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumların ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi. - KAYSERİ

Sivil Toplum Kuruluşu, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:59 Sapanca'da 'Tasarım-Beceri Atölyeleri' açıldı - Haber
18:58 İzmir 20 lira kapora verdi, 2 bin lira değerinde altın çaldı -1 - Haber
18:58 Firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten kararı - Haber
18:57 Dünya Göçmenler Günü etkinliği - Haber
18:53 "Milli Mücadelenin 100. Yılı: Kastamonu ve İstiklal Yolu" paneli - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:13 Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
18.12.2019 19:01:20