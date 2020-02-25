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Bağımlılıkla mücadele kapsamında doğa yürüyüşü

Milas Gençlik Merkezi ve KYK Milas Yurt Müdürlüğü ortaklaşa olarak Gökçeler Kanyonunda bağımlılıklarla mücadele kapsamında doğa yürüyüşü programı gerçekleştirdi.

25.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:20Bağımlılıkla mücadele kapsamında doğa yürüyüşü
Gençlik Merkezi ve KYK Milas Yurt Müdürlüğü ortaklaşa olarak Kanyonunda bağımlılıklarla mücadele kapsamında doğa yürüyüşü programı gerçekleştirdi. Program kapsamında yine sosyal sorumluluk çerçevesinde yol kenarlarındaki çöplerde katılımcılar tarafından toplanıldı.

Milas Gençlik Merkezi ve KYK Milas Yurt Müdürlüğü düzenlediği ortak bir etkinlikle her yönüyle faydalı ve dikkat çeken bir yürüyüş gerçekleştirdi. Gökçeler Kanyonunda yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş ile bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekilirken yol kenarlarındaki çöplerde toplanarak çevre temizliği yapıldı. Katılımcılar tarafından ayrıca yürüyüşte nefes egzersizleri gerçekleştirildi. Etkinlikte Milas Gençlik Merkezi Sağlık Timi tarafından sağlıklı yaşam hakkında bilgiler verilirken, Çevre Timi ise yol kenarında ki çöpleri topladı. Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, KYK Yurt Müdürü Serkan Acarsoy ve gençlik liderleri yürüyüşte gönüllü gençlere eşlik ettiler.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir "Bağımlılık, artan bir kullanım oranı ve çeşitlilik ile her yaştan insanımızı tehdit etmektedir. Genç neslin önleyici ve koruyucu hizmetlerle desteklenerek tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji ve diğer tüm bağımlılıklarla mücadele kapsamında okullarda ve ulusal düzeyde bilinç oluşturulması önem arz etmektedir. Bağımlılıklarla Mücadele kapsamında gençlik merkezimiz önleyici faaliyetler konusunda birçok akademi ve kulüp faaliyeti gerçekleştirmektedir. Her ay gerçekleştirdiğimiz Doğa Yürüyüşleri programları ile 7'den 77'ye herkesi yürüyüş yapmaya özendirmeyi, sağlığımız için hareket etmenin önemini hem de ilçemizin güzel doğasını keşfetmelerini sağlıyoruz" dedi. - MUĞLA

Gökçeler, Milas, Güncel

Kaynak: İHA

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