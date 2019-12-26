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Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

26.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:14 Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Aziz Yıldırım, uyuşturucu ile mücadelenin devam ettiğini belirtti.
Bağımlılıkla mücadele kapsamında ortak akıl oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Vali Yıldırım, "Sadece uyuşturucuyla değil pek çok anlamda bağımlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada bağımlılıkla mücadele ile ilgili görüşüp ortak bir akıl oluşturmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Toplantı, gündem önerisi ve bir sonraki toplantıda sunum yapacak kurumların belirlenmesi ile sona erdi.
Toplantıya İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ve kurum müdürleri ile yetkililer katıldı.

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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