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Bağımlılıkla mücadele SAÜ'de anlatıldı

Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜKAM) ile İlahiyat Fakültesi tarafından "Bağımlılıkla Mücadelede Yeşilay" adlı bir konferans düzenlendi.

19.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:25Bağımlılıkla mücadele SAÜ'de anlatıldı

Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜKAM) ile İlahiyat Fakültesi tarafından "Bağımlılıkla Mücadelede " adlı bir konferans düzenlendi.


Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık konuşmacı olarak katıldı. Sultan Işık, konuşmasında bağımlılığın ne olduğu, nasıl geliştiği, bağımlılık döngüsü, bağımlılık türleri, madde bağımlılığı, alkolizm, sigara, teknoloji ve kumar bağımlılıkları, bağımlılığın risk faktörleri gibi konular hakkında bilgiler verdi.


Bağımlılık türlerini sigara - tütün, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı olarak sıralayan Işık, sigaranın ise dünyada en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olduğunu söyledi. Son yıllarda yaygınlaşan elektronik sigara konusuna da değinen Işık, elektronik sigaranın normal sigaradan daha da zararlı olduğu uyarısında bulundu. Bağımlılığa yol açan faktörleri örneklerle açıklayan Işık, okul başarısında düşüş, sosyal becerilerin zayıf olması, ebeveyn-çocuk arasında bağlanma ve ilgi eksikliği, şiddet içeren davranışlar gibi faktörlerin bağımlılığa yol açtığını kaydetti.


Yeşilay'ın ilk olarak 1920 yılında alkol bağımlılığına yönelik olarak kurulduğunu dile getiren Işık, konuşmasının devamında bağımlı olan kişilere destek programından, bağımlılığı önleme faaliyetlerinden ve bu konudaki bilimsel çalışmalardan bahsetti. - SAKARYA


Sakarya Üniversitesi, Yeşilay, Güncel

Kaynak: İHA

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