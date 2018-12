Bağımlılıkla Mücadelede Spor ve Okumanın Önemi

09 Aralık 2018 Pazar 15:07



Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak , çocukların kitap okuması ve spor yapmasının uyuşturucuyla mücadelede önemli yer tuttuğunu söyledi.Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, çocukların her zaman okuyacağı zararsız kitap ve yayınlara ulaşabilmesi için her okulda bir kütüphanenin olması gerektiğinin altını çizdi.DUMESF, İstanbul Şişli 'de bulunan Feriköy Mahmut Şevket Paşa Ortaokulu'nun toplantı salonunda 8. sınıf öğrencilerine yönelik konferans düzenledi. Konferansı öğretmenleri de öğrencileriyle birlikte dinleme imkanı buldu.Konferansta konuşmacı olarak DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak yer alırken; Asbaşkan Ahmet Kerim Kulçak da teknik destek sağlayarak konferansa katkı sağladı. Uyuşturucu maddelerden uzak durmanın önemi vurgulanırken, bu mücadelede sporun her yaş için motivasyon kaynağı olduğunun da altı çizildi.Başkan Muzaffer Kaya Ilıcak, çocukların yaşlarını da göz önünde bulundurarak uyuşturucu madde gibi sosyal medya ve teknoloji bağımlılığının da hızla yayıldığından, bu teknolojiyi üretenlerin bile internet kullanımıyla ilgili olarak çocuklara sınırlamalar getirdiğinden bahsetti. Konferansın son bölümünde, zor şartlarda pes etmeyen dünya çapında madalyalar kazanmış Türk sporcuların başarıları anlatıldı."Faaliyetlerimiz aralıksız sürecek"Ilıcak, çocukların kitap okuması ve spor yapmasının uyuşturucuyla mücadelede önemli yer tuttuğunu söyleyerek, "Çocukların her zaman okuyacağı zararsız kitap ve yayınlara ulaşabilmesi çok önemlidir..Uyuşturucuyla mücadelede, 'Tek çare Spor' sloganıyla uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinde etkin sonuçlar almayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL