Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Genel Merkezi tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan Türkiye Bağımlılıkla Mücadelede Yetişkin Eğitimi Programı kapsamında Kaynaşlı
tanıtım programı yapıldı.
Kaynaşlı Süperlit ilkokulunda gerçekleştirilen programda, okulun rehber öğretmeni Merve İnan sunum yaptı.
Kaynaşlı Yeşilay Şube Başkanı İsmail Korkmaz, hazırlanan programın ülke genelinde uygulamaya girdiğini söyledi.
Tüm il ve ilçelerde bağımlılık konusunda ileri seviyede çalışma yapılacağını kaydeden Korkmaz, şöyle konuştu:
"İlçemizde genel merkezimizin uygulamaya koyduğu Bağımlılıkla Mücadelede Yetişkin Eğitimi programlarının ilkini bugün gerçekleştirdik. Sayın Merve İnan'ın sunumuyla gerçekleşen programda katılımcılar ilk defa böyle bir eğitim aldıklarını söylediler, bizlerde bu nedenle çok mutlu olduk. Böylece ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı fark ettik."
Çalışmaların devam edeceğini anlatan Korkmaz, "Bu uygulama kapsamında, ilçemizde, eğitim programlarımız belirlediğimiz takvim çerçevesinde devam edecek. Amacımız halkımızın ve gelecek nesillerimizin bağımlılıktan uzak ve sağlıklı yaşamasını sağlamaktır." diye konuştu.
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15 Kasım 2018 Perşembe 12:41