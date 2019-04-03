Bağımlılıktan Kurtulmanın Yolları Anlatıldı

Kent Konseyi Toplantı Salonunda düzenlenen konferansa Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi üyeleri ve konferanslarını sunmak üzere İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Barış Yılmaz katıldı.

Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Barış Yılmaz, madde bağımlılığını, vücudun bir veya birden çok bölümünü olumsuz yönde etkilemesi, bundan dolayı zarar görüldüğü hâlde bu maddelerin kullanımının bırakılamaması, şeklinde tanımladı.

Yılmaz, "Eğer bir birey her durum ve koşulda maddeyi almak için engellenemeyen arzu duyuyor, kullanamadığı zaman el titremesi, çenede titreme, sürekli ve aşırı miktarda su tüketme ihtiyacı duyuyorsa ve arkadaş çevresinde ani değişim yaşanmışsa, o kişi madde kullanıyor olabilir" dedi.

Gençlerimizin uyuşturucu maddelere yönelmesinde ergenlik dönemindeki ruhsal değişimler, maddeye karşı merak, ani patlamalar, aileyle geçirilen zamanın azalması, arkadaş çevresi, kendi sınırını aşma ve kendini topluma kanıtlama hissi, asilik ve farklı olma hissinin etkili olduğunu söyleyen Yılmaz, bu dönemde ebeveynlerin çocuklarına sabır, sevgi ve anlayışla yaklaşması gerektiğini söyledi.

Gençleri bağımlılıktan korumak için onları iyi analiz etmemiz gerektiğini belirten Yılmaz, "Ebeveynler olarak çocuklarımızın arkadaşlarını tanımalıyız, onların asi tavırlarına karşı arkadaş gibi yaklaşmalıyız, baskıcı konuşmalardan kaçınmalıyız, yanlışlarında ve doğrularında onların yanında olduğumuzu hissettirmeli, değerli olduklarını davranışlarımız ve sözlerimizle çocuklarımıza yansıtmalıyız. Böylece çocuklarımızı koruyabiliriz" dedi.

Yılmaz, gençlerimizi tehlikelerden uzaklaştırmanın bir başka yolunun da onları yeteneklerine ve kendi isteklerine göre spor, tiyatro, müzik gibi faaliyet dallarına yönlendirerek zamanlarını dolu geçirmelerini sağlamanın faydalı olacağını ifade etti.

Program sonunda katılımcılar konu ile ilgili sorular yönelterek sunumlarından dolayı İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Barış Yılmaz'a teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler