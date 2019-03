Bağımsız Aday Gökçe Kale Mahallesinde Projelerini Anlattı

Kaynak: İHA

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Kale Mahallesinde projelerini anlattı.31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarına aralıksız devam eden Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, Salihli ilçesine bağlı Kale Mahallesini ziyaret etti. Mahallede vatandaşlarla buluşan Gökçe, hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı. Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe kendisinin bir politikacı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Biz gerçek ve gerçekleşmesi mümkün olacak projeleri konuşmayı seven yalanı ve aldatmayı sevmeyen bir ekibiz. Ben gazetecilik mesleğimde de 24 yıldır etik kurallarla hizmet yaptım. İnsanların, siyasal partilerin, liderlerin, kurumsal yapılarının aleyhine bir kelime söylememiş biriyim. Bu seçimde de söylemem. Benim siyasi dilim proje, hizmet, barış ve kardeşliktir. Belediyeler vatandaşın cebinden çıkan bütçeyle oluşturulan, parayı harcayan kurumlardır. Yani vatandaşın parasını harcayan kurumlardır. Onun için vatandaşın tercihini sağlıklı ve mantıklı yapması lazım. Şehrin geleceğini planlayacak, üretken projeleri olan başkan adayına oyunu vermesi lazım. İnşallah Salihli için 50 yıllık 100 yıllık planladığımız projelerimizi ve hizmetleri belediyenin kendi öz kaynaklarıyla belediyenin arsa ve arazilerini satmadan gerçekleştireceğiz" dedi."Demokrasilerde en iyi hakem halktır"Seçim kampanyasını kimseyi karalamadan yürüttüğünü belirten Gökçe, "3 aydan beri Salihli mahallelerini tek tek, ev ev, esnaf esnaf geziyorum. İnsanları dinliyorum. Şu anda moralimiz çok iyi. Seçim kampanya sürecimiz her gün daha da ivme kazanarak devam ediyor. Siyaset ve kampanya dilimizi kimseyi karalamadan bel altı siyaset yapmadan götürüyoruz ve son güne kadar götüreceğiz. Vatandaşa sadece doğruları ve projelerimizi anlatıyoruz ve sandıktan ne çıkarsa ona razı olacağız, ona saygı duyacağız. Demokrasilerde en iyi hakem halktır. Seçim kazandığımızda şımarmayacak, kaybettiğimizde üzülmeyecek kadar aklımız başımızda" diye konuştu."Salihli'de mahallelerimiz eşit hizmet alacak"Salihli'deki bütün mahallelere eşit hizmet vereceği vaadinde bulunan Başkan adayı Gökçe, "Kırsal mahallelere 5 yılda 2 eğri büğrü çöp bidonu ve bir durak, 3 oturak vermeyi hizmet diye yutturmayacağız. Bizim dönemimizde Kale mahallemiz dahil 102 mahallemizle birlikte geçmişte oy verip verilmemesine bakılmaksızın Salihli Belediyesinden eşit hizmet alacağının sözünü veriyoruz. Kırsalda kalan mahallelerimizde meydan olacak, aydınlatma olacak, şehirdeki gibi çöp kontenyerleri, otobüs durakları, köy çocuklarımızın oyun parkı olacak. Asfalt, yol, kaldırım, okul önlerinde yaya geçitleri olacak. Artık Salihli'de herkesin ortak olduğu belediye bütçesi hem şeffaf olacak hem de eşit paylaşılacak. Salihli Belediyesinin gelirleri Büyükşehir yasası ile elinden alındı. Yanlış mali yönetim sonucu bu bütçe imkanlarıyla hem hizmet üretilemiyor hem alacaklılar belediye kapısında biriktikçe birikiyor. Sadece İller Bankasından gelen payla belediyecilik yapılmaz, sadece köylerden beldelerden gelen arsa ve arazileri satarak bir yere varılmaz. Bir taraftan hizmet için para harcarken, bir taraftan da para kazanmamız lazım. Çünkü daha sonraki gelecekteki hizmetleri yapabilmek için gelir gerekiyor. Bunu yapabilmenin yoluda Salihli Belediyesinin öz gelirlerinde devamlılık ve artış sağlayabilmektir" ifadelerini kullandı."Elimizdeki değerlere ve bütçeye göre projeler hazırladık"Salihli için ellerindeki bütçeye göre projeler hazırladıklarını ifade eden Gökçe, "Gerçekleşmesi mümkün olmayan projelerle halkımızı diğerleri gibi kandırmıyoruz. Elimizdeki değerlere ve bütçeye göre projeler hazırladık ve yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Salihli'de toprak varsa en kalitelisi var, Her türlü su var, yılın her ayı güneş var, Rüzgar var, Turizm var. Çalışmak, üretmek isteyen Salihli halkı var. Gerçekleşmesi mümkün olmayan projelerle halkımızı kandırmıyoruz. Elimizdeki değerlere ve bütçeye göre projeler hazırladık ve yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Balık vermek, balık beklemek dönemi artık olmayacak. Balık tutmayı öğreteceğiz, balıkları biz üreteceğiz. Köylülerimizin ürettikleri ürünleri toptan satabilecekleri satış ofisleri dediğimiz borsalar, pazarlar oluşturacağız. Ürettikleri ürünleri Belediye olarak garantili satın alma sözleşmeleri yaparak "sözleşmeli üretim" modelini uygulayacağız. Salihli'de 4 milyona yakın zeytin ağacının ürünlerini Salihli'de değerlendirilmesi ve Salihli markası adı altında tüm dünyaya satışını yaparak Salihli Belediyesine gelir elde etmek için zeytinyağı fabrikası, Zeytinciler Birliği ve diğer bal, pekmez gibi gıdaları işleme paketleme fabrikası kuracağız. Belediye olarak kurulu olan üretici kooperatiflere hem maddi hem manevi destek olacağız. Tavuk, küçük baş, büyük baş hayvancılık üretimi yapan tüm üreticilerin yollarını yapacağız, açacağız. Pazarlama gücünü arttırmak için destek olacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA