Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz Açıklaması

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:52



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:52

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Türkiye, Orta Doğu ve diğer alanlarda sıkıştıkça KKTC'den daha fazla taviz vermek zorunda bırakılacak." dedi.Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Doğu Akdeniz'de İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İtalya ortaklığında doğal gaz çıkarılmasının planlandığını, gazın önce Kıbrıs'a, oradan Yunanistan'a, sonrasında ise İtalya'ya naklinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.Yaklaşık 2 bin 300 kilometrelik hatta sağlanacak akışın kapasitesinin ilk etapta 10-16 milyar metreküp olmasının öngörüldüğünü belirten Yılmaz, İsrail'e ait alanda bulunan gazın diğer ülkelere de kazanç sağlayacağını ifade etti.Doğu Akdeniz'de son dönemde petrol ve gaz konusunda ciddi tartışmaların olduğunu, basına tam olarak yansımayan tartışmalar kapsamında bu alanın önümüzdeki süreçte ciddi çatışmalara sahne olabileceğini vurgulayan Öztürk, "Bu gelişmeler yaşanırken müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda bir görüş hakim oluyor. Yani bir tiyatro tekrar başlıyor. Bu tiyatronun başlatılmasının ana gerekçesi Türk tarafını sinirlendirmeden bu projeyi gerçekleştirmektir." diye konuştu.Kıbrıs müzakerelerinin 40 yıldır sürdürüldüğünü ve her defasında KKTC'den birtakım tavizler kopartılarak görüşmelere son verildiğini savunan Yılmaz, yeniden başlatılan görüşmelere ise bırakılan noktadan daralarak geriye gidildiğini iddia etti.Öztürk Yılmaz, Kıbrıs konusunda federal bir çözümün sağlıklı işlemeyeceğini belirterek, "Eğer böyle giderse Türkiye, Orta Doğu ve diğer alanlarda sıkıştıkça KKTC'den daha fazla taviz vermek zorunda bırakılacak. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sıfır asker, sıfır garanti tezi boşuna değildir. Bu, şartlar olgunlaştığında Türkiye'den belirlenen tavizleri kopartabilme amacını taşımaktadır." diye konuştu.Suriye'de kurulan gözlem noktaları konusuna da değinen Yılmaz, gözlem noktalarının amacının oradaki yapıyı koruma, Türkiye'nin olası operasyonlarını engelleme anlayışından kaynaklandığını söyledi.Yılmaz, İran, Rusya ve Türkiye'nin kendi iç meseleleriyle ilgilenirken Suriye'de bir boşluğun oluştuğunu ve bu boşluğu ABD'nin yeni ortağı ile birlikte şekillendirmek istediğini ifade etti.Suriye'deki gelişmelerin iyi okunması gerektiğini aksi takdirde söz konusu gözlem noktalarının bir uçuşa yasak bölgenin de zeminini oluşturacağını ileri süren Yılmaz, Türkiye'nin alana müdahale şartlarının da ortadan kalkacağını savundu.