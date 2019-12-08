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Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz, Kırıkkale'de yeni oluşumunu anlattı

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Kırıkkale'de "Hepimiz Buradayız" oluşumu kapsamında kendisine destek verenlerle bir araya geldi.

08.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:40Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz, Kırıkkale'de yeni oluşumunu anlattı
Bağımsız Öztürk Yılmaz, 'de "Hepimiz Buradayız" oluşumu kapsamında kendisine destek verenlerle bir araya geldi.
Yılmaz, bir otelde düzenlediği etkinlikte, yeni bir siyasi parti kurulması amacıyla illerde ön bilgilendirme toplantıları yaptığını söyledi.
Bu kapsamda daha önce Ankara, İstanbul ve Antalya'da etkinlik düzenlediklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:
"Oluşumumuz 3 ay önce başladı ve siyasetin tam merkezinde bir oluşumdur. Ne siyasetin sağında ne de solunda. Türkiye'nin de zaten ihtiyacı olan budur. Bu bir milli oluşumdur. O nedenle biz buradayız. Bizim kırmızı çizgilerimiz var. Öncelikle bu oluşumda olanların ülkesiyle üniter yapımızla sorunu olmayacak. Bizim ülkemiz için sorumluluğumuz var. Bu oluşumda kadınlara yüzde 50 kota vererek mutlak eşitliği sağlamak istiyoruz."
Yılmaz, oluşumla ilgili partileşme süreçlerinin adım adım devam edeceğini belirterek, 2020 yılının ilk 3 ayında çalışmaları tamamlayacaklarını kaydetti.

Öztürk Yılmaz, Milletvekili, Kırıkkale, Ardahan, Güncel

Kaynak: AA

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